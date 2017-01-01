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قائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في أوروبا

السبت 14 سبتمبر 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة أفضل مسددي ركلات الجزاء في أوروبا


وكالات / سما /

تُعد ركلات الجزاء من أهم أركان كرة القدم، فالحصول عليها وتسجيلها من عدمه، يُعتبر دوماً نقطة تحول في مباريات الساحرة المستطيلة، وهنا يثور سؤال عن أفضل مسدد ركلات جزاء في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن الدولي الجزائري نبيل بن طالب يحتل المركز الأول، كأفضل منفذ لركلات الجزاء في دوريات أوروبا الخمس الكبرى، خلال الموسمين الكرويين الماضيين.

وشملت الإحصائية التي نشرها المصدر المذكور، ركلات الترجيح المنفذة في الموسمين الماضيين وما لعب من الموسم الجاري، ليحل نجم شالكه الألماني، بن طالب أولاً، بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة.

ونجح بن طالب في تسجيل 12 ركلة جزاء، متفوقاً على البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، والأوروجواياني كريستيان ستواني، هداف جيرونا الإسباني، حيث سجل كل منهما 10 ركلات جزاء من أصل 10، بنسبة 100 بالمئة أيضاً، لكن بعدد ركلات أقل من النجم الجزائري.

أما المركز الرابع، فكان من نصيب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، والذي سجل 10 ركلات من أصل 11، بنسبة نجاح وصلت لـ91 بالمائة، بينما تراجع كريستيانو رونالدو إلى المركز 12، بعد أن أهدر ركلتين من أصل 15 نفذها في الموسمين الماضيين.

واحتل هاري كين المرتبة الخامسة، حيث سجل 9 من أصل 10 ركلات جزاء سددها منذ بداية موسم 2017/2018، مع العلم أنه سجل قبل أيام قليلة ركلتي جزاء ضد بلغاريا بقميص الأسود الثلاثة.

#ركلات الجزاء #أوروبا

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