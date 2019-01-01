قوات الاحتلال تحطم بركسًا شمال طولكرم

طولكرم / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم، وحطمت محتويات بركس زراعي وانتشرت في منطقة الشعراوية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جنود الاحتلال اقتحموا أرضًا زراعية قرب جدار الفصل العنصري في بلدة زيتا بطولكرم وحطموا محتويات بركس زراعي وكسروا ما بداخله.

وأشارت إلى أن الجنود انتشروا في المنطقة قرب مدخل زيتا وطالبوا صاحب الأرض الزراعية بإزالة كامل محتويات البركس ومخلفاته حتى يوم الثلاثاء القادم.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل مستمر كل منشأة تقع قرب جدار الفصل العنصري في تلك المنطقة.