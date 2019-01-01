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38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الاسبوع الماضي

السبت 14 سبتمبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 38 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 122 مطلوبا جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (20697) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17255) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

واضافت، أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (122) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأشارت، أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (7) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#مسافر #معبر الكرامة

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