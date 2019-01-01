حمد بن جاسم: كنا دولة فقيرة قبل النفط.. والسعادة ليست بالمال

وكالات

تناول رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، التحولات الاقتصادية التي نقلت بلاده من دولة فقيرة إلى إحدى الدول الغنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن "مؤشر السعادة لديهم الآن مرتبط بحكم القانون وتوفير الأمن".



واستهل الشيخ حمد إجابته عن سؤال حول ما إذا كان "المال يشتري السعادة"، لشبكة "سي أن أن" على هامش مشاركته في مؤتمر يالطا الأوروبي الاستراتيجي، بالقول: "إن قطر في الأصل دولة فقيرة، وبعد حقبة اللؤلؤ وبعد اكتشاف الدولة كانت فقيرة حقا، وبعد اكتشاف النفط أصبحنا دولة غنية".



وأشار إلى أن "ذلك خلق احتياجات جديدة للناس، من تعليم ورعاية صحية وطعام، وعليه كان هناك نوع آخر من الاحتياجات عن الآن، والناس كانوا سعداء".



وتحدث ابن جاسم عن أن "الناس بحاجة إلى حكم القانون الآن، فهم يريدون الشعور بالأمن الآن في دولهم، ويريدون العدل، لأن الناس لا يبحثون عن المال الآن، المال موجود والوظيفة موجودة، ليس لدينا شعب موظف بأكمله، وهل يعمل جميعهم؟ لا، ولكن لديهم رواتب، وهذا أمر جيد وسيئ".



وأكد أن "لدى دولة قطر حكم قانون"، وشرح ذلك بقوله: "نحن نحاول في قطر، وسمو الأمير الجديد مستمر في محاولات فرض حكم القانون ومحاربة الفساد وهذا ما سيجعل المجتمع أكثر سعادة بأن ثرواتهم يُعتنى بها ومستثمرة بالأدوات الصحيحة سواء في الداخل أو الخارج".



وأوضح أن "السعادة كلمة تختلف من دولة إلى دولة ومن منطقة إلى منطقة، السعادة إذا ذهبت إلى فنلندا وهي الرقم واحد في مؤشر السعادة يريد الناس هناك رؤية عائلاتهم مبتسمة وكيف يذهب أفراد عائلاتهم وأطفالهم إلى المدرسة".



وأكمل حديثه: "أما إذا تحدثت عن السعادة في بعض دول الشرق الأوسط فالناس يريدون أن يكونوا آمنين ولا يأخذهم أحد إلى السجن لقولهم كلمة ما، علينا أن نكون حذرين من نوع السعادة التي نتحدث عنها وأين، ولكن علي القول وبثقة عن دولتي، إننا لم نصل إلى السعادة على المستوى والحد العالمي ولكننا على الطريق وأسرع من الآخرين في المنطقة".