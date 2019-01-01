  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كرهينبول : محاولات محمومة لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

السبت 14 سبتمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كرهينبول : محاولات محمومة لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين


بيروت/وكالات/


اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " بيير كرينبول من بيروت"ان هناك حملة غير مسبوقة ضد وجود "الاونروا" لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وقال "ان الوكالة، وبعد ان تخطت ازمتها المالية، تواجه اليوم تحديات جديدة على الساحة السياسية".
واكد" اهمية التجديد لولاية الوكالة باكبر عدد ممكن من الاصوات وذلك مع بدء المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ولاية الأونروا نهاية الشهر الحالي، والتي من المفترض أن يتم التجديد لمهمتها في شهر تشرين الأول المقبل".
وكان كرينبول اجتمع امس مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة الذي اكد" دعم لبنان القوي للتجديد ولاية الاونروا وعدم المس بتفويضها".
 

الأكثر قراءة اليوم

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة.. ثم تراجع بعد محادثات صاخبة مع قادة الاجهزة الامنية

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

ابنة القيادي في حماس "محمد الخضري" توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

نتنياهو يهدد بالحرب على غزة قبل الانتخابات: "قد يحصل في كل لحظة"

استطلاعان اسرائيليان : 12 مقعدا لـ"المشتركة" والليكود يتصدر

إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

الأخبار الرئيسية

معاريف: أينما سنذهب ستلاحقنا غزة وليس صدفة أن يتم الحفاظ علي سياسة الغموض حولها

يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العميل العربي " رفيع المستوى" الذي جندته اسرائيل

بوتين حذر نتنياهو وهدد بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا

نتنياهو

نتنياهو: الحرب مع حماس امر لا مفر منه وقد تكون على عدة مراحل

قيادي بالجهاد: الاحتلال لن ينعم طويلاً والمعارك القادمة لن تكون كسابقاتها والتغيير قادم