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حريق بهجوم طائرتين مسيرتين على أرامكو.. والرياض تعلق

السبت 14 سبتمبر 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حريق بهجوم طائرتين مسيرتين على أرامكو.. والرياض تعلق


وكالات

قالت وسائل إعلام سعودية السبت، إن حريقا شب في معملين تابعين لشركة "أرامكو"، نتيجة استهدافهما بطائرتين مسيرتين، دون تحديد مصدرهما.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن متحدث أمني بوزارة الداخلية بقوله: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)".


من جهته، أدان تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي ما أسماه "الأكاذيب والشائعات" على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن انتشر مقاطع مصورة تظهر الحريق فيما يبدو.


وتابع آل الشيخ في تغريدة بموقع "تويتر": "الحمد الله أمن وأمان (..)، بقيق بخير".

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