ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر نشر آخر استطلاعات الرأي للقناة 12 و13 الاخباريتين وفيها تساوي "الليكود" و"الازرق والأبيض" في عدد المقاعد، وان تفوقت كتلة اليمين على اليسار الا ان ليبرمان سيبقى هو من يقرر شكل الحكومة القادمة في إسرائيل، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم السبت.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

.آخر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 و13 الاخباريتين: تساوي عدد المقاعد بين "الليكود" و"الازرق والأبيض"

. حصول اليمين الإسرائيلي على 58-59 مقعدا في الانتخابات القادمة

.حزب العمل يقترب من نسبة الحسم والقائمة المشترك تزداد قوة

.القوة اليهودية تقدم نفسها الامل بالنسبة لليمين ولكن نتنياهو يطالبها بالتصويت له

.خمس دول أوروبية تعتبر ضم الاغوار وشمال البحر الميت انتهاك للقانون الدولي

#معاريف:

.آخر الاستطلاعات: لايزال ليبرمان هو من يرجح الكتل الأخرى لتشكيل حكومة بـ 61 عضو كنيست

.القوة اليهودية وفقا لاستطلاع الرأي تجتاز نسبة الحسم ولكن أيضا اليمين بحاجة الى ليبرمان

.حوالي 4000 فلسطيني في مظاهرات السياج الحدودي وخمس إصابات في مظاهرات يوم امس الجمعة

.تقرير: منعت روسيا هجوم إسرائيلي على سوريا وهددت بإسقاط أي طائرة تقصف في سوريا

.نتنياهو: لا تصوتوا الى القوة اليهودية وبن جفير يقول: كل الحملات الانتخابية على رأسي

#إسرائيل اليوم:

.آخر استطلاعات الرأي: كتلة اليمين تفوز بـ59 مقعدا وكتلة اليسار بـ 53 مقعدا ويبقى ليبرمان هو من يحدد الحكومة القادمة

.الحكومة القادمة عليها التمسك بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة الاميركية

.عمير بيرتس: لن نجلس في حكومة بقيادة لبيد

.عمير بيرتس: شراكتنا ستكون مع غانتز ولن يكون لبيد رئيسا للحكومة

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تصدر إصابة عشرات المواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مناطق بالضفة وقطاع غزة عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت.

كما ركزت الصحف الثلاث على تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967 بما فيها القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

#الحياة الجديدة:

.عشرات الاصابات برصاص الاحتلال في غزة وكفر مالك وكفر قدوم والعيسوية

.الرئيس يهاتف أمير الكويت مطمئناً على صحته

."فتح" تشيد بموقف السعودية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا

.خطيب المسجد الحرام: قضية فلسطين والمسجد الأقصى هي قضية المسلمين الأولى

.الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس

.الخارجية والمغتربين: الجهد الدبلوماسي الذي يقوده أبو مازن يحاصر نتنياهو ووعده المشؤوم

.العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربياً ودولياً

.زملط يرحب برسالة أعضاء البرلمان البريطاني لرئيس حكومتهم للاعتراف بفلسطين

#الأيام:

.عشرات الإصابات خلال مواجهات شرق القطاع وفي مناطق بالضفة

.الاتحاد الأوروبي يؤكد: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967

.نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة ثم تراجع تحت ضغط الأجهزة الأمنية

.آخر استطلاعات: الليكود يتصدر ولكن ليبرمان يملك ورقة الحسم

.بوتين أبقى نتنياهو منتظراً لثلاث ساعات قبل استقباله

.تقرير اسرائيلي: جهات استيطانية موّلت حملة مقاطعة العرب للانتخابات السابقة

.إسرائيل: الغزيون في الضفة غرباء غير شرعيين

#القدس:

.عشرات الاصابات في قمع الاحتلال لمسيرات غزة والضفة الاسبوعية

.قلق أوروبي بشأن احتمال ضم أراض في الضفة الغربية

.ترحيب برسالة أعضاء البرلمان البريطاني لرئيس حكومتهم للاعتراف بفلسطين

. 50 ألفاً أدوا الجمعة بالأقصى

.خطيب المسجد الحرام: قضية فلسطين والأقصى هي قضية المسلمين الأولى

.مسؤولون إسرائيليون أجبروا نتنياهو على التراجع عن قرار ضم الضفة مؤقتاً

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