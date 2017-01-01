الجيش اللبناني ينشر توضيحا حول صورة تجمع قائده مع "عميل إسرائيلي"

بيروت / وكالات /

أصدرت قيادة الجيش-مديرية التوجيه في لبنان توضيحا بشأن الصورة التي تجمع قائد الجيش، العماد جوزيف عون، مع العميل عامر الفاخوري، آمر معتقل بجنوب لبنان في فترة احتلال إسرائيل له.

وجاء في بيان مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن الصورة "تم التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علما أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المذكورة. وأثار وقوف قائد الجيش اللبناني إلى جانب الفاخوري المدان في لبنان بتهمة العمالة لإسرائيل موجة من الغضب والانتقادات من قبل العديد من المستخدمين.

وعامر الفاخوري، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عاما، عاد إلى لبنان قبل أيام. وتم إلقاء القبض عليه وأحيل إلى القضاء العسكري اليوم الجمعة بعد انتهاء التحقيق معه.