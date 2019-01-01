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حماس تحذر جيش الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 13 سبتمبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر جيش الاحتلال على حدود غزة


غزة / سما /

 حذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من أي حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال رضوان في تصريح صحفي، إن المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف الواقي للدفاع عن أبناء شعبنا، مؤكدا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

ووجه رضوان التحية لأبناء شعبنا الذين خرجوا بالآلاف في جمعة (فلتشطب أوسلو من تاريخنا) ليؤكدوا على رفضهم لجريمة أوسلو وكل المشاريع التصفوية.

ودعا رضوان إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية قائمة على أساس الثوابت وخيار المقاومة.

كما دعا القيادي في حماس، "السلطة الفلسطينية إلى الاعتراف بفشل أوسلو والتبرأ من اتفاقات أوسلو المشؤومة".

وأضاف رضوان:" لقد مثلت اتفاقات أوسلو نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني حيث تم فيها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والتنازل عن أكثر من ٧٨ بالمئة من فلسطين وفقدان الحقوق الفلسطينية وتكريس الانقسام وتشجيع التطبيع مع الاحتلال وتجرئته على ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا".

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