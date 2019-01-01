مجلس جامعة فلسطين يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي الجديد

غزة / سما/

عقد مجلس جامعة فلسطين اجتماعه الأول للعام الدراسي الجديد في مبنى إدارة الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور سالم صباح رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات.

وقد افتتح الاستاذ الدكتور صباح، الاجتماع مرحباً بالحضور مهنئا مجلس الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد وشكرهم على جهودهم بالفعاليات والنشاطات الأكاديمية واللامنهجية والتي تلبي وتتماشى مع تطلعات الجامعة، مؤكداً أن الجامعة ماضية قدماً في إنشاء كليات وبرامج أكاديمية جديدة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي إحتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي.

وبارك للجميع حصول الجامعة على اعتماد برنامج دكتور صيدلي وهو تخصص نوعي فريد يساهم في خدمة المجتمع، وكذلك حصول الجامعة على برنامج ماجستير إدارة الأعمال والتخطيط الاستيراتيجي.

كما أشاد الاستاذ الدكتور "صباح" بطواقم الجامعة وأثنى على جهودهم خلال الفصل الصيفي في كافة فعاليات الجامعة، مشيراً إلى استراتيجية الجامعة في التحول إلى جامعة ريادية والى بعض خطط العمل المستقبلية في الجامعة والجهود التي تبذلها الإدارة لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية في البحث العلمي التزاماً بمعايير الجودة الأكاديمية. وبدوره قدّم الدكتور محمد أبو سعدة مساعد رئيس الجامعة للتخطيط والعلاقات الدولية شرحاً تفصيليا حول خطط الجامعة بخصوص الاعتمادات الدولية.