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هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل ثلاثة أسرى من سجن "ريمون" ويعزلهم في "الجلمة" و"اهيليكدار"

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل ثلاثة أسرى من سجن "ريمون" ويعزلهم في "الجلمة" و"اهيليكدار"


رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في "ريمون"، قامت بنقل وعزل ثلاثة أسرى وعزلهم في سجون أخرى.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة المعتقلات الإسرائيلية قامت بنقل الأسير محمد عرمان وعزله في مركز توقيف الجلمة، فيما نقلت وعزلت الأسيرين معاذ سعيد بلال، والأسير محمود شريتح في سجن "اوهليكدار" ببئر السبع.

وبينت الهيئة، أن "هذا الاجراء التعسفي يأتي على خلفية شروع عدد من الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام لوقف أجهزة التشويش المُسرطنة في سجن ريمون".

ولفتت، أنه وفي الوقت الذي تتحدث فيه إدارة السجن، عن استدعائها الاحد المقبل الشركة التي قامت بتركيب أجهزة التشويش للنظر بتخفيض تردداتها، أكد الأسرى أنهم سيواصلون معركتهم ضد هذه الأجهزة القاتلة حتى إزالتها وإبعادها عن أقسام المعتقلين.

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