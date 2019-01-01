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عريقات: آن الأوان لمحاسبة ومساءلة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها

الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: آن الأوان لمحاسبة ومساءلة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها


أريحا /سما/

التقى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، في مكتبه في أريحا، بالممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادونوف وممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدي هارلدستاد كل على حدة .

وفي لقائه بميلادونوف، تقدم عريقات بالشكر للسكرتير العام أنطونيو غوتيريس على مواقفه الثابتة من ادانة ورفض الإملاءات الاحتلالية الاسرائيلية التي تشمل الضم والاستيطان والعقوبات الجماعية.

واكد عريقات انه آن الأوان لمحاسبة ومساءلة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال.

وفي لقائه بممثلة النرويج لدى فلسطين، عبر عريقات عن شكره للنرويج لمواقفها المبدئية المستندة للقانون الدولي، والرافضة لنوايا نتنياهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الاردن  .

وأضاف "اننا نتمسك سويا بأنهاء الاحتلال وبمبدأ الدولتين على حدود الـ 4 حزيران 1967".

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