الانتخابات الإسرائيلية: منافسة حامية بين الليكود ومنافسه "أزرق/ أبيض"

القدس المحتلة / سما /

أظهرت استطلاعات الرأي قبل أيام من الانتخابات العامة الثانية في إسرائيل خلال العام الجاري وجود منافسة حامية بين الحزبين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن يتجاوز كل من حزب الليكود اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب أزرق أبيض المنتمي لتيار الوسط 30 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي، لكن الاستطلاعات منقسمة حول الحزب الذي سيتصدر الانتخابات التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل.

ويعتمد حكم إسرائيل على تشكيل ائتلاف يضم أغلبية الأعضاء في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا.

غير أنه لم يُظهر أي استطلاع أغلبية مطلقة لائتلاف تم تجربته واختباره يجمع بين الأحزاب اليمينية والدينية بدون ضمّ اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان.

ورفض ليبرمان، دعم حكومة نتنياهو عقب الانتخابات التي أجريت في نيسان/ أبريل، ما أدى إلى التصويت على حلّ الكنيست.