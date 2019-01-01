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اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني

قيادي بالجهاد: الاحتلال لن ينعم طويلاً في أرضنا والمعارك القادمة لن تكون كسابقاتها والتغيير قادم

الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد: الاحتلال لن ينعم طويلاً في أرضنا والمعارك القادمة لن تكون كسابقاتها والتغيير قادم


غزة / سما/

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، ان اتفاق أوسلو فرق الشمل وأضاع المشروع الوطني.

وقال البطش خلال مشاركته في الجمعة الـ74 لمسيرات العودة شرق غزة إن الاتفاق اعتبره الاحتلال منصة للتطبيع مع العرب.

واشار البطش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخلق حالة من الخوف والإرباك في صفوفنا ولذلك يستهدف الأطفال، لافتًا إلى أن "المعارك القادمة مع الاحتلال لن تكون كالمعارك السابقة".

وقال: إن الاحتلال لن ينعم طويلاً في أرضنا والتغيير قادم، وأن اندحار الاحتلال من قطاع غزة قبل 14 عاماً خطوة في طريق التحرير.

وبين إلى مواصلة شعبنا الفلسطيني رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال ومواصلة مقاومته ومسيرات العودة.

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