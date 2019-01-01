  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

الجمعة 13 سبتمبر 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!


غزة / سما/

خرج عضو لجنة الإصلاح والمخاتير في هيئة مسيرات العودة، "أبو سلمان المغني"، عن صمته بعد إلغاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة الذي كان يترأسها منذ سنوات، بقرار رئاسي من رام الله قبل أيام.

ووصف المغني القرار بـ "الظالم"، قائلاً:" هذه الهيئة لا يلغيها قرار، وهي باقية لأن العشائر موجودة منذ الأبد وستبقى كذلك". وأضاف أن "القرار أصدره صاحب أوسلو، ولا يساوي الحبر على الورق"، في إشارة إلى الرئيس عباس.

واعتبر أن الذين يحكمون في رام الله عبارة عن "رزمة فاسدة"، متسائلاً:" ماذا يريد منا، أن نثور على حماس، الفصيل الفلسطيني الذي هو جزء من شعبنا".

وأوضح أن الرئيس، قسم حركة فتح وأنهى وجودها في غزة ولا يريد أن يوحدها، مشيراً إلى وجود ما وصفه "عصابة" من داخل غزة ترفض الحديث عن الظلم والجوع الذي يصنع لأبناء غزة.

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

رسالة مفتوحة إلى الشيخ احمد بحر..بقلم: مروان ابو شريعة

نتنياهو يهدد بالحرب على غزة قبل الانتخابات: "قد يحصل في كل لحظة"

استطلاعان اسرائيليان : 12 مقعدا لـ"المشتركة" والليكود يتصدر

معاريف : إصابات على السلك الفاصل الجمعة قد تؤدي إلى التصعيد

الرئيس الإسرائيلي يحذر لبنان : كبح حزب الله أو مواجهة حرب

غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط يتراجع عن استقالته

الأخبار الرئيسية

عشرات الاصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الحية - ارشيف

الحية: اوسلو جلب الاحتلال والانقسام وتجريم المقاومة

حماس توجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة السعودية بشأن اعتقالها احد قياداتها

نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة.. ثم تراجع بعد محادثات صاخبة مع قادة الاجهزة الامنية

جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب وينقل قوات تعزيز لفرقة غزة خوفا من التصعيد