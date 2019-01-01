المغني يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس عباس!

غزة / سما/

خرج عضو لجنة الإصلاح والمخاتير في هيئة مسيرات العودة، "أبو سلمان المغني"، عن صمته بعد إلغاء الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة الذي كان يترأسها منذ سنوات، بقرار رئاسي من رام الله قبل أيام.

ووصف المغني القرار بـ "الظالم"، قائلاً:" هذه الهيئة لا يلغيها قرار، وهي باقية لأن العشائر موجودة منذ الأبد وستبقى كذلك". وأضاف أن "القرار أصدره صاحب أوسلو، ولا يساوي الحبر على الورق"، في إشارة إلى الرئيس عباس.

واعتبر أن الذين يحكمون في رام الله عبارة عن "رزمة فاسدة"، متسائلاً:" ماذا يريد منا، أن نثور على حماس، الفصيل الفلسطيني الذي هو جزء من شعبنا".

وأوضح أن الرئيس، قسم حركة فتح وأنهى وجودها في غزة ولا يريد أن يوحدها، مشيراً إلى وجود ما وصفه "عصابة" من داخل غزة ترفض الحديث عن الظلم والجوع الذي يصنع لأبناء غزة.