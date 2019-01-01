الحية: اوسلو جلب الاحتلال والانقسام وتجريم المقاومة

غزة / سما/

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من وصفهم بـ"أصحاب اتفاقية أوسلو" إلى الاعتراف بخطئهم وأن الاتفاق لم يجلب سوى مزيدٍ من الانقسام وتمديد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الحية في تصريحاتٍ صحفية خلال مشاركته في جمعة "فلتُشطب أوسلو من تاريخنا" شرق غزة "فريق أوسلو" بالعودة للشعب الفلسطيني ضمن برنامج وطني لمواجهة الاحتلال والتبرؤ من تلك الاتفاقية".

وقال إن اتفاقية أوسلو جعلت الكيان الإسرائيلي عادياً بعد أن كان مشبوهاً غير مقبولاً في المنطقة وأنها سبب في تجريم بعض الأطراف للمقاومة الفلسطينية المشروعة.

وأشار إلى أنها مثلت نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني حيث تم فيها الاعتراف بالاحتلال والتنازل عن أكثر من 87 % من فلسطين وفقدان الحقوق الفلسطينية وتكريس الانقسام وتشجيع التطبيع مع الاحتلال وتجرئته على ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا.