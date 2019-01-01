وام: استشهاد 6 جنود إماراتيين فى حادث تصادم أثناء أداء الواجب الوطني

ابو ظبي / وكالات/



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد ستة من جنودها البواسل، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى فى أرض العمليات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الشهداء الست، هم النقيب سعيد أحمد راشد المنصورى، الوكيل أول على عبد الله أحمد الظنحانى، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامرى، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبى، الرقيب سيف ضاوى راشد الطنيجى.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوى الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

