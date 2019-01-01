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العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا

الجمعة 13 سبتمبر 2019 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يدين تصريحات نتنياهو ويدعو للتصدي لها عربيا ودوليا


بغداد /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفض العراق القاطع لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي أعلن خلالها نيته فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وغور الأردن، والجهة الشمالية من البحر الميت في حال تم إعادة انتخابه.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا الإعلان دعاية انتخابيّة عدوانية، وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة، قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين، لتأجيج الصراع في المنطقة برمتها، مطالبة بضرورة التصدي لها عربيا ودوليا.

وشددت الوزارة على أهمّية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضه من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقي وعملي ومسؤول على المستويات كافة، للتصدي لما يقوم به الاحتلال، الذي ينتهك بشكل متعمد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.

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