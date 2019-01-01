إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في كفر مالك

رام الله / سما /

أصيب مواطن بعيار معدني مغلف بالمطاط بالقدم والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، تنديدا بقرار الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اراضي القرية لصالح إقامة بؤر استيطانية جديدة.

وتوجهت المسيرة نحو منطقة عين سامية القريبة، حيث أدى الأهالي صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث اندلعت مواجهات اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة شاب بعيار مطاطي في القدم والعشرات بحالات اختناق.

وافادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية لمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة واحتجزوا عددا منهم لساعات قبل إطلاق سراحهم.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية للمكان، كما شهدت المناطق والتلال المحيطة بعين سامية انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال.