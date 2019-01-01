  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في كفر مالك

الجمعة 13 سبتمبر 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في كفر مالك


رام الله / سما /

 أصيب مواطن بعيار معدني مغلف بالمطاط بالقدم والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، تنديدا بقرار الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اراضي القرية لصالح إقامة بؤر استيطانية جديدة.

وتوجهت المسيرة نحو منطقة عين سامية القريبة، حيث أدى الأهالي صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث اندلعت مواجهات اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة شاب بعيار مطاطي في القدم والعشرات بحالات اختناق.

وافادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية لمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة واحتجزوا عددا منهم لساعات قبل إطلاق سراحهم.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية للمكان، كما شهدت المناطق والتلال المحيطة بعين سامية انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

رسالة مفتوحة إلى الشيخ احمد بحر..بقلم: مروان ابو شريعة

صاروخا اسدود سيُحدّدان نتائج الانتخابات الإسرائيليّة المُقبلة؟ ..عبد الباري عطوان

نتنياهو يهدد بالحرب على غزة قبل الانتخابات: "قد يحصل في كل لحظة"

برعم سقوط التهم بالتقادم ..عودة عميل إسرائيلي يثير غضب الشارع اللبناني

السجن 10 أشهر للاميرة حصة شقيقة محمد بن سلمان في فرنسا

الأخبار الرئيسية

الالاف يشاركون في مسيرات العودة في غزة واصابة شاب برصاصة في القدم

حماس توجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة السعودية بشأن اعتقالها احد قياداتها

الرئيس الإسرائيلي يحذر لبنان : كبح حزب الله أو مواجهة حرب

نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة.. ثم تراجع بعد محادثات صاخبة مع قادة الاجهزة الامنية

جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب وينقل قوات تعزيز لفرقة غزة خوفا من التصعيد