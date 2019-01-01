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الالاف يشاركون في مسيرات العودة في غزة واصابة شاب برصاصة في القدم

الجمعة 13 سبتمبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الالاف يشاركون في مسيرات العودة في غزة واصابة شاب برصاصة في القدم


غزة / سما/

قالت مصادر طبية ان مواطنا أصيب مبرصاص الاحتلال عصر اليوم الجمعة قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال أطلقوا النار على عدد من الشبان في مخيم العودة ما ادى لاصابة احدهم بجراح نقل على أثرها لمشفى شهداء الاقصى بدير البلح لتلقي العلاج.

ووصف مصدر طبي جراح الشاب بالمتوسطة اثر اصابته بعيار ناري في الساق.

كما اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدأ الالاف من الشباب الفلسطيني بالوصول الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "جمعة فلنشطب أوسلو من تاريخنا".

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