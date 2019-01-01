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باكستان ترفض تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية وتجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان ترفض تصريحات نتنياهو بشأن الضفة الغربية وتجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية


إسلام أباد /سما/

أدانت جمهورية باكستان الإسلامية، وبشدة، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، في بيان للخارجية، إن باكستان ترفض تصريحات نتنياهو وأية إجراءات من هذا القبيل، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك باكستان بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

كما بيّن في الإيجاز الصحفي الأسبوعي أن باكستان تطالب بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 على أن تكون القدس عاصمتها.

من جانب آخر نفى إمكانية اعتراف باكستان بإسرائيل كدولة، وعدم وجود أي مقترح أمام باكستان بهذا الصدد.

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