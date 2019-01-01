  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" ترحب ببيان الدول الأوروبية الخمس حول تصريحات نتنياهو

الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" ترحب ببيان الدول الأوروبية الخمس حول تصريحات نتنياهو


بروكسل /سما/

 رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بموقف الدول الأوروبية الخمس الرافضة لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال، إن موقف كل من: ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، إزاء منهج نتنياهو في إقصاء فرص قيام الدولة الفلسطينية، مرحب به، في الوقت الذي نحض فيه على تقديم رد عملي من مثيل الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف نزال أن تمسك دول العالم بقيام دولة فلسطين يمثل سدا حصينا أمام الأطماع الاستعمارية لنتنياهو، ولكن بات ملحا أكثر من أي وقت مضى إظهار معالم الرفض العالمي للاحتلال بسياسة عملية تجعل من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خاصة على المستوى الأوروبي، حقيقة قائمة يتعذر القفز عنها.

وكانت الدول الخمس أعربت عن قلقها إزاء تصريحات نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة غور الأردن والجهة الشمالية من البحر الميت، مشيرة، في بيان مشترك أصدرته، اليوم، إلى أن هذا الإعلان في حال تنفيذه يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

انور موسى ينتقد بيان الشعبية ضد تصريحات العمادي و"مزهر" يرد

رسالة مفتوحة إلى الشيخ احمد بحر..بقلم: مروان ابو شريعة

صاروخا اسدود سيُحدّدان نتائج الانتخابات الإسرائيليّة المُقبلة؟ ..عبد الباري عطوان

برعم سقوط التهم بالتقادم ..عودة عميل إسرائيلي يثير غضب الشارع اللبناني

الأخبار الرئيسية

حماس توجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة السعودية بشأن اعتقالها احد قياداتها

الرئيس الإسرائيلي يحذر لبنان : كبح حزب الله أو مواجهة حرب

نتنياهو أراد الإعلان عن ضم الضفة.. ثم تراجع بعد محادثات صاخبة مع قادة الاجهزة الامنية

نتنياهو

نتنياهو يهدد بالحرب على غزة قبل الانتخابات: "قد يحصل في كل لحظة"

جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب وينقل قوات تعزيز لفرقة غزة خوفا من التصعيد