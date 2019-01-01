مسيرة ووقفة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في برقين جنوب غرب جنين

جنين / سما /

نظم أهالي بلدة برقين جنوب غرب جنين اليوم الجمعة، مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، ومن بينهم الأسرى: سلطان خلوف وناصر الجدع، وطارق قعدان من عرابة المضربين عن الطعام تنديدا بسياسة اعتقالهم الإداري.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة وجابت شوارع البلدة واستقرت أمام منزلي الاسيرين خلوف والجدع، حاملين صور الأسرى واليافطات التي تؤكد دعم الأسرى المضربين عن الطعام.

ودعا المتحدثون في وقفة تضامنية نظمت في ختام المسيرة، المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم، ووقف سياسة الاعتقال الاداري، مؤكدين وقوف فعاليات البلدة وأهاليها صفا واحدا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية والانعتاق من سجون الاحتلال.