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"إصلاحي فتح" يرحب بقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تمديد ولاية رئيس جامعة الأزهر

الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إصلاحي فتح" يرحب بقرار المحكمة الإدارية بإيقاف تمديد ولاية رئيس جامعة الأزهر


غزة / سما /

 رحبت اللجنة القانونية لحركة فتح بساحة غزة، بالقرار الصادر من المحكمة الإدارية في غزة بالطلب رقم (2019/143) والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار تمديد ولاية ئيس جامعة الأزهر بغزة، وذلك لحين صدور قرار نهائي في الطلب رقم (2019/110) المقدم من نقابة العاملين في الجامعة، وتؤكد بأن من يحتكم إلى القانون ويحترم سيادته ينتصر.

وعبرت اللجنة القانونية، في بيانها الصادر، الجمعة، عن كامل تأييدها لنقابة العاملين في جامعة الأزهر، وتساندها وتؤيدها في معركتها القانونية التي تخوضها دفاعاً عن الحق والقانون للحفاظ على الصرح الشامخ لجامعة الأزهر وعن حقوق الطلبة وكرامة الموظفين العاملين في الجامعة.

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