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الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من أي مكروه يصيب الاسرى المضربين عن الطعام

الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من أي مكروه يصيب الاسرى المضربين عن الطعام


غزة / سما/

أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، خطبة وصلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة، دعمًا واسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الصلاة وخطبة الجمعة عدداً كبيراً من المواطنين وكوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي يتقدمهم أعضاء المكتب السياسي للحركة.

بدوره، استهجن خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الصمت الذي يعيشه المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الذين لا يحركون ساكناً تجاه ما يحصل لأسرانا المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حبيب خلال خطبته امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر أن الاسرى الابطال هم طليعة شعبنا الفلسطيني، وأنه من واجب شعبنا بجميع مكوناته أن يقف إلى جانب أسرانا الابطال المضربين عن الطعام.

وشدد حبيب أن المقاومة الفلسطينية لن تصمت على أي مكروه أو ضرر يصيب أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، قائلاً "الاحتلال سيتحمل المسؤولية وعندها سيكون للمقاومة كلمتها".

يشار إلى أن 6 أسرى يواصلون معركتهم النضالية رفضًا لاعتقالهم الإداري، ومنهم من تجاوز الشهرين، والأسرى هم الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل والذي مضى على إضرابه (61 يوماً)، وسلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (57 يومًا) والأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان (46 عامًا) من محافظة جنين ومضرب منذ (44) يومًا.

والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض إضرابه منذ (51) يوماً، والأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (37) يومًا، وثائر حمدان (30 عامًا) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله ويخوض إضرابه منذ (32) يومًا.

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