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العمادي: لن تتخلى عن سكان قطاع غزّة ونسعى بكل الطرق لإبعادهم عن خطر الحرب

الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: لن تتخلى عن سكان قطاع غزّة ونسعى بكل الطرق لإبعادهم عن خطر الحرب


غزة / سما/

قال السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة محمد العمادي، اليوم الجمعة ""أن قطر لن تتخلى عن تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، خاصة وهم يعيشون الحصار الإسرائيلي المفروض على كافة مناحي الحياة منذ أكثر من 12 عامًا على التوالي".

وقال العمادي في تصريح صحفي: "نسعى بكل الطرق لتحسين حياة الناس بغزّة وإبعادهم عن خطر الحرب"، منوهًا إلى أنّ دولة قطر "لن تتخلى عن سكان قطاع غزّة".

في وقت سابق، هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطاع غزة بالحرب، وسط حالة تأهب لدى جيش الاحتلال.

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