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أحمد عز يوقف تصوير فيلمه الجديد "العارف"

الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد عز يوقف تصوير فيلمه الجديد "العارف"


وكالات / سما /

اضطر الفنان أحمد عز لإيقاف تصوير فيلمه الجديد "العارف" بسبب إنشغال أحد أبطاله وهو أحمد فهمي بحفل زفافه .

ومن المتوقع استئناف تصوير هذا الفيلم بعد إنتهاء شهر العسل، حيث يسافر أحمد فهمي وهنا الزاهد إلى أوروبا لمدة أسبوعين وبعدها سيعود فهمي لمواصلة نشاطه الفني وتصوير مشاهده المتبقية بهذا العمل الذي يشارك ببطولته النجم محمود حميدة أيضًا.

ويستغل أحمد عز فترة توقف فيلم العارف للتحضير لفيلم آخر يجمعه بالنجم كريم عبد العزيز ومن المتوقع عرضه خلال عام 2020 .

أحمد عز حقق نجاحاً جماهيرياً ضخماً خلال الفترة الماضية من خلال فيلمي الممر وولاد رزق 2.

#أحمد عز

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