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امرأة تدفع حياتها ثمنا بعد أن قاطعت "جلسة تزواج" لزوج أفاعي

الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تدفع حياتها ثمنا بعد أن قاطعت "جلسة تزواج" لزوج أفاعي


وكالات / سما /

في حادث غريب من نوعه ، جلست امرأة هندية دون أن تنتبه على زوج من الثعابين لتلقى حتفها في غضون دقائق.

وبحسب  صحيفة " غلف نيوز" فإن الحادث قد وقع يوم الأربعاء في قرية ريانف بمنقطة جوراخبور  في ولاية أتر برديش في الهند.

وأوضحت الصحيفة أن امرأة تدعى جيتا كانت تتحدث بالهاتف مع زوجها  جاي سينغ ياداف الذي يعمل في تايلاند ، وخلال تجوالها في المنزل دخلت إلى غرفة نومها  وجلست على حافة السرير.

غير أن الزوجة المنكوبة لم تتبه لوجود زوج من الثعابين لأن السرير كان يوجد عليه غطاء مزخرف بالعديد من الألوان التي غطت على وجود تلك الأفاعي فيما يبدو.

 وما أن جلست تلك المرأة على السرير حتى لدغها أحد الثعابيين مما أدى إلى فقدانها الوعي، وذلك قبل أن تفارق الحياة خلال محاولة أهلها إسعافها إلى أقرب مستشفى.

وعندما عاد أفراد الأسرة والجيران إلى غرفة بيت المرأة كان الثعبانان لا يزالان راقدين على السرير.

وقد سارع الجيران إلى قتل الثعبانيين على الفور، فيما قال خبراء بيطريون إن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما.

#الأفاعي

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