ألفيس يعترف : كان لدى فرصة للعودة إلى برشلونة أو يوفنتوس

وكالات / سما /

تحدث البرازيلي داني ألفيس مدافع وظهير أيمن برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق وساو باولو الحالي عن الكثير من الأمور التي تخص مسيرته ومستقبله في عالم كرة القدم.

وانتقل داني ألفيس إلى صفوف ساو باولو البرازيلي هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده بشكل نهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليرحل مدافع السيلساو عن أوروبا ويعود إلى دياره مجدداً.

واعترف داني ألفيس في تصريحات نقلها موقع جول العالمي وشبكة “ESPN” البرازيلية أنه كان لديه فرصة البقاء في أوروبا والعودة إلى أحد أنديته القديمة برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وصرح داني ألفيس قائلاً:” أتيحت لي الفرصة الاستمرار في أوروبا والعودة إلى برشلونة أو يوفنتوس ولكن قراري كان الانتقال إلى ساو باولو”.

وتابع داني ألفيس تصريحاته قائلاً:” أنا لا أقرر ما أفعله بشكل مفاجئ وسريع، لا يوجد خطط وتحليل لكل شيء قبل اتخاذ القرار، أتسائل دائماً ماذا سيعطيني هذا النادي ؟ هل سيجعلني هذا المكان شخص أفضل ؟ هل سأكون أكثر إحترافية في هذا المكان؟”.