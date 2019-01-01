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زيدان: هازارد سيواجه ليفانتي ونتمنى عودة مودريتش بسرعة

الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان: هازارد سيواجه ليفانتي ونتمنى عودة مودريتش بسرعة


وكالات / سما /

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد لقيادة الفريق في المواجهة القادمة ضد ليفانتي، وذلك بعد شفاءه من الإصابة.

ووقع ريال مدريد مع إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 100 مليون يورو قادماً من تشيلسي، لكنه أُصيب قبل انطلاق الموسم، ويستعد لخوض أول مباراة رسمية له ضد ليفانتي يوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل يومٍ على المباراة المقامة في ملعب سانتياجو برنابيو “هازارد جاهز للعب ضد ليفانتي، لكن علينا العمل معه بهدوء، لقد ابتعد عن الملاعب لثلاثة أسابيع، هنالك الكثير من الضغط عليه لكن الشيء الأهم أنه مستعد”.

وشهدت فترة التوقف الدولي إصابة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش خلال مباراة بلاده مع أذربيجان الإثنين الماضي، ووفقاً للبيان الرسمي فإنه يعاني من إصابة في عضلات الساق اليمنى.

وتحدث زيدان عن غياب مودريتش، بقوله “لا يكننا التفكير بإصابة لوكا الآن، آمل بأن يتعاف بسرعة، علينا تقبل الإصابات، مودريتش لن يلعب غداً، لقد لعب مباراتين في ثلاثة أيام مع المنتخب وهذا صعب”.

وأضاف “لدي 23 لاعباً في الميدان، لا يمكن التفكير في الاعتماد على 12 أو 13 لاعباً فقط، جاريث بيل واحداً منهم، دائماً أقول بأنه ذو جودة رائعة، لقد حدث ما حدث في الصيف والجميع على دراية بالوضع، فينيسيوس ؟، لدي أقصى درجة من الثقة به فهو مستقبل النادي، كل شيء يحتاج للوقت وفي بعض الأحيان لن يلعب”.

وختم حديثه “لقد خسرنا العديد من النقاط لكن هذه البداية فقط، ستكون جميع المباريات مهمة الآن وعلينا تقديم أقصى ما نملك، جميع الأندية تعاني من الإصابات وخاصة في البداية، أثق بلاعبي فريقي لأنهم الأفضل، أمامنا 21 يوماً وسنلعب 7 مباريات خلال هذه الفترة، علينا اللعب بجميع اللاعبين، النقد لن يتغير وما علينا إلا تغيير النتيجة”.

#زين الدين زيدان #هازارد #ليفانتي

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