أليكسيس سانشيز: لوكاكو شخص لا مثيل له

وكالات / سما /

يدعي أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان أن زميله السابق في مانشستر يونايتد، والحالي في إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، شخص لا مثيل له.

كافح سانشيز ولوكاكو من أجل إثبات نفسيهما في مانشستر يونايتد وانتقلا منذ ذلك الحين إلى إنتر ميلان ، حيث يشعر المهاجم التشيلي “بالإرادة لتحقيق أهدافه” مقارنة بوقته في أولد ترافورد.

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عامًا لـ (ESPN): “لن تجد أي شخص آخر مثله ، في أي مكان في العالم. لقد تدربنا أنا ولوكاكو جيداً. لكننا كنا بحاجة للعب أكثر في المباريات للوصول إلى أفضل مستوياتنا.”

“لم تكن الظروف في مانشستر يونايتد مساعد لنا بسبب الكثير من التغييرات. عندما تكون هناك الكثير من التغييرات يكون الأمر صعباً. لقد تدربت أنا ولوكاكو جيدًا. أستطيع أن أشعر بالإرادة هنا لتحقيق أهدافنا. لهذا السبب أنا هنا. ولهذا السبب روميلو موجود هنا. سيكون لدينا الكثير لنقوله في نهاية الموسم. ”