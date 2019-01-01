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بوتشيتينو يعطي تحديثاً مهماً بشأن مستقبل إريكسن

الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يعطي تحديثاً مهماً بشأن مستقبل إريكسن


وكالات / سما /

صرح موريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يوم الخميس في مؤتمر صحفي بأن لاعب الوسط كريستيان إريكسن “كان دائمًا سعيدًا” في النادي.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بعدما أعلن رغبته علناً، ورفضه تمديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل، وسط اهتمام من ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان…

وقال المدرب الأرجنتيني: “كان دائماً سعيداً هنا. بالطبع لكل شخص أهدافه وتحدياته لكنني قلت قبل المباراة أمام آرسنال أنه لديه العقلية الصحيحة. لهذا السبب اعتمدت عليه. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ونحن نقدره كثيراً. إنه سعيد وإذا كان بإمكانه اللعب فسأعتمد عليه.”

وتحدث بوتشيتينو أيضاً عن وضع جيوفاني لو سيلسو ، الذي سيغيب بسبب إصابة في الفخذ حتى نهاية أكتوبر.

“أنا حزين لأن جيوفاني كان لديه الشهر الأول للتكيف مع النادي وكان كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح. الآن علينا أن ننتظر ، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نكون إيجابيين وأن نساعده في الشفاء حتى يتمكن عندما يكون جاهزًا من مساعدتنا.”

أصيب لو سيلسو في مواجهة مع الأرجنتين ، لكن بوتشيتينو لا يريد إلقاء اللوم على المنتخب الوطني.

“لا يمكننا تغيير ما حدث ، لكن من المهم توقع هذه الأشياء. هذه العلاقات مهمة ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شخص”.

#بوتشيتينو #كريستيان إريكسن

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