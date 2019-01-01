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فتح تشيد بموقف السعودية

الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تشيد بموقف السعودية


وكالات

أشادت حركة فتح بموقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وخاصة موقفها الأخير من تصريحات نتنياهو العنصرية حول ضم أجزاء من الضفة الغربية وتحديدا الأغوار، ودعوتها لعقد مؤتمر إسلامي عاجل للرد على هذه الدعوة والوعود الانتخابية.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن موقف دول العالم من تصريحات نتانياهو الأخيرة هو محل ترحيب وتقدير من الشعب الفلسطيني وقيادته، ودليل واضح على الرفض المطلق لسياسة نتانياهو العنصرية، التي يجب ان تترجم الى أفعال حقيقية لمنع تفشي العنصرية، ووضع حد للممارسات الاسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واكد أن حق شعبنا في أرضه ودولته فلسطين بعاصمتها القدس واضح وغير قابل للتأويل، وأن الأغوار جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، وأن شعبنا باق في ارضه ولن يقبل بانتقاص حق من حقوقه مهما عظمت التضحيات والتهديدات.

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