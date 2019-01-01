ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة في عناوينها، موقف السعودية الثابت تجاه فلسطين ومقدساتها وتأكيدها على أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية هو باطل ولاذع.

كما تناولت الصحف، خبر إخطار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض جديدة في عدة بلدات بنابلس لتوسيع مستوطنة "يتسهار"، وخبر توجيه النيابة العامة تهمة "الضرب المفضي للموت" لثلاثة موقوفين بقضية إسراء غريب.

وفيما يلي أبرز عناوينها

* "الحياة الجديدة"

"الدستورية العليا" تصدر حكمها بشأن سن إنهاء خدمة القضاة وتشكيل مجلس أعلى انتقالي

مهنا: معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

العاهل السعودي خلال اتصال مهم مع الرئيس: الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاذع.. والرئيس يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها

الرئيس يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

حفل تأبين في رام الله للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

النيابة توجه تهمة "الضرب المفضي للموت" لثلاثة موقوفين بقضية إسراء غريب

الاحتلال يقتحم مسجدا في العيسوية ويخطر بالاستيلاء على أراض لتوسيع مستوطنة "يتسهار"

الرجوب: نتنياهو يكذب أكثر مما يتنفس ويبني مستقبله على دماء ومعاناة الآخرين

تواصل ردود الفعل المنددة بتصريحات نتنياهو بشأن ضم الأغوار

* "الأيام"

الجسر سيعمل على مدار الـ24 ساعة متواصلة حتى إشعارا آخر

الاحتلال يبلغ عائلتين في بيت كاحل قراره هدم منزليهما

تجريف مئات الدونمات وهدم 5 آبار في الأغوار الشمالية إخطار بالاستيلاء على أراض لتوسيع مستوطنة "يتسهار"

الملك سلمان للرئيس: السعودية لم ولن تغير مواقفها المبدئية والداعمة للشعب الفلسطيني

النائب العام: "إسراء" توفيت نتيجة الضرب والتعذيب وتوجيه التهم إلى ثلاثة موقوفين تمهيدا لمحاكمتهم

أيمن عودة يأمل تدفق الناخبين العرب: كان الانقسام السبب، ولكننا اليوم توحدنا

العاهل الأردني يشدد على رفض الإجراءات التي تقوض حل الدولتين

29 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على شارع جنين نابلس

نتنياهو: يبدو أنه لا مفر من شن معركة واسعة في قطاع غزة وإسقاط حكم "حماس"

* "القدس"

الملك سلمان يؤكد للرئيس عباس ثبات المواقف السعودية تجاه فلسطين

خدمات جديدة للمقدسيين بشأن إصدار هوية بيومترية

الاستيلاء على أراض جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسهار"

العمادي: تصريحاتي استغلت بشكل خاطئ

كرينبول: اللاجئون الفلسطينيون موجودون وحقوقهم محمية من قبل الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية

انضمام 120 أسيرا للإضراب المفتوح عن الطعام

استمرار اقتحامات الأقصى ومنع معالجة تصدعات خطيرة في جدار باب السلسلة

غوتيرش يحذر من الابتعاد عن حل الدولتين ومنصور يطالب بتحرك دولي للجم نتنياهو

نتنياهو: لا مناص من العمل على انهيار حماس

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تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية صباح الجمعة، اشتداد الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة على انتخابات الكنيست 22 وتضارب استطلاعات الرأي في قوة اليمين أو اليسار مع ليبرمان.

صحيفة هآرتس

- عمير بيرتس يشعر بالقلق ويؤكد بدون حزب العمل لا يمكن حرمان نتنياهو من الحصانة

- عمير بيرتس: اذا تم طردنا "عدم حصولنا على نسبة الحسم" سوف يصل نتنياهو الى 62 عضو كنيست

- استطلاع كان القناة الإخبارية 11: لأول مرة منذ شهرين ليبرمان يحصل على سبعة مقاعد

- لجنة الانتخابات تفرض غرامة على حزب الليكود 15 الف شيكل بسبب نشره دعاية محظورة

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صحيفة معاريف

- المؤسسة الأمنية ترى أن تزايد العنف على السياج الحدودي قد يؤدي الى مزيد من التصعيد ويؤثر على الانتخابات

- لقاء نتنياهو بوتين: التنسيق الأمني مهم جدا وبشكل خاص

- مندلبليت: لا ينبغي إقامة مستوطنة جديدة في الاغوار قبل الانتخابات بيومين

- لبيد: لدينا فرصة جيدة لتشكيل حكومة قادمة بعد فشل نتنياهو خلال عامين

- استطلاع معاريف: الليكود يحصل على 36 مقعدا ويصل اليمين الى 60 مقعدا

- نتنياهو: يبدو انه لا خيار امامنا سوى انهيار حكم حماس

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صحيفة إسرائيل اليوم

- من وراء الكواليس نتنياهو تعامل مع القوة اليهودية حسب استطلاع سري

- الليكود أجرى استطلاع للقوة اليهودية وحصلت على 4.5 مقعد وهكذا غير نتنياهو التعامل مع القوة اليهودية

- الأزرق والأبيض مع ليبرمان حصلوا على 62 مقعدا

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