جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب وينقل قوات تعزيز لفرقة غزة خوفا من التصعيد

القدس المحتلة / سما /

رفع الجيش الاسرائيلي مستوى التأهب والاستنفار خشية اشتعال الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة، حيث أن هناك مخاوف لدى الجيش من استغلال الجهاد الاسلامي للوضع الحساس الذي تمر به اسرائيل قبل الانتخابات من خلال مواصلة إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الجنوب. – وذلك حسب مزاعم الجيش الإسرائيلي

ووفقا لموقع يديعوت فقد اتخذ الجيش الاسرائيلي عدة اجراءات لتحسين جهوزيته استعدادا لاحتمال نشوب تصعيد مبادر من قبل المنظمات في قطاع غزة بما في ذلك الجهاد الاسلامي.

هذا ومن بين الاجراءات الاحتياطية التي اتخذها الجيش الاسرائيلي في إطار استعداداته رفع مستوى التأهب والاستنفار في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك نقل قوات تعزيز لفرقة غزة.