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محكمة فرنسية تحكم على ابنة الملك سلمان بالسجن 10 شهور

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة فرنسية تحكم على ابنة الملك سلمان بالسجن 10 شهور


وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن محكمة قضت بالسجن عشرة شهور، مع وقف التنفيذ، على ابنة الملك سلمان.

وأوضحت المحكمة، أنها أدانت الأميرة حصة بنت سلمان، بالتواطؤ في الخطف، في قضية الاعتداء على عامل مصري، في شقتها بباريس، في العام 2016.

وكانت صحف فرنسية، ذكرت أن الأميرة ومرافقها اعتديا على العامل، لاتهامه بمحاولة تصويرها، داخل غرفة نومها، بعد إهانته بإجباره على الركوع أمامها.

والأميرة حصة، هي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان.

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