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ترامب لا يصدق أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة الأميركية

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لا يصدق أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة الأميركية


القدس المحتلة / سما /

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، معلومات تحدثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض، مؤكدا من جديد أن علاقته بإسرائيل "ممتازة". وقال ترامب "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا". 

كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، حصول ذلك، منددا برواية ملفقة. وقال "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات". وقال ترامب إن "علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مذكرا بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيلية. كما أصدرت إسرائيل حليفة واشنطن في وقت سابق نفيا قاطعا.

وكشف تقرير إعلامي، الخميس، أن اسرائيل زرعت أجهزة تجسس لاعتراض اتصالات خلوية في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض في واشنطن، وهو ما نفته إسرائيل بشدة. وذكر موقع بوليتيكو أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن اسرائيليين زرعوا على الأرجح عدة أجهزة تسمى "ستينغ راي" تم اكتشافها في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض المكالمات والرسائل النصية.

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