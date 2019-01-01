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بوتين يقبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يقبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل مطلع العام المقبل


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبوله دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل في مطلع العام المقبل.

وأكد الرئيس بوتين في افتتاح المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة سوتشي الروسية، على أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، وخاصة "في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وقال بوتين مخاطبا نتنياهو: "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".

كان نتنياهو قد صرح قبل توجهه إلى روسيا قائلا "تهدف الزيارة إلى مواصلة التنسيق المهم الذي يمنع المصادمات بيننا وبين القوات الروسية. كما تهدف إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الغاية المشتركة التي اتفقنا عليها والتي لم تحقق بعد ... وهي إخراج إيران من سورية".

وتأتي الزيارة بعد انتقادات حادة وجهتها روسيا لإعلان نتنياهو اعتزامه ضم غور الاردن لأن مثل هذه الخطوة سوف تزيد التوترات في المنطقة.

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