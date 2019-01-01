  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استعدادات للمشاركة في مسيرات "فلتشطب اوسلو من تاريخنا"

الجمعة 13 سبتمبر 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في مسيرات "فلتشطب اوسلو من تاريخنا"


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان " فلتشطب اوسلو من تاريخنا ".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الـ 74 في ذكرى توقيع اتفاقية اوسلو وردا على مشاريع الادارة الامريكية لتصفية القضية واجراءاتها بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتعزيز الحضور الجماهيري فيها.

الأكثر قراءة اليوم

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب

انور موسى ينتقد بيان الشعبية ضد تصريحات العمادي و"مزهر" يرد

نهاية الدور القطري واللعب على المكشوف...طلال عوكل

نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم حماس

صاروخا اسدود سيُحدّدان نتائج الانتخابات الإسرائيليّة المُقبلة؟ ..عبد الباري عطوان

الأخبار الرئيسية

هنية

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

اردان

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء!

1

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب