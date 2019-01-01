معاريف : إصابات على السلك الفاصل الجمعة قد تؤدي إلى التصعيد





كشف المحلل العسكري، بصحيفة معاريف العبرية، مساء عن أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب استعدادا للتعامل مع تظاهرات عنيفة على الحدود مع قطاع غزة غدا الجمعة.

وقال المحلل العسكري اليوم الخميس إن تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن عدد الإصابات خلال التظاهرات غدا، قد تؤدي إلى التصعيد.

وأضاف المحلل العسكري، أن تقديرات الجيش تؤكد أن الأوضاع قابلة للانفجار بالجنوب، بسبب مرحلة الانتخابات.

ولفت المحلل إلى أن الهدوء بالجنوب هش جدا، وأي حادثة بسيطة قد تؤدي إلى تجدد إطلاق الصواريخ من غزة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو صرح اليوم، أنه لن يكون أمام إسرائيل خيار، سوى التوجه إلى حرب جديدة بقطاع غزة.

