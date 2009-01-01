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نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس

ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة

الخميس 12 سبتمبر 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو منع اغتيال هنية وفعل كل شيء لتجنب إسقاط حكم حماس في غزة


القدس المحتلة / سما /

علق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب يسرائيل بيتينو، وزير الحرب الاسبق، اليوم الخميس، على تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس.

وقال ليبرمان في حديث مع القناة 12 العبرية، ، إن "هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ".

وأضاف وزير الحرب الاسبق،  إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ".

وتابع:  أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معي كان أحد بنوده إسقاط حكم حماس في غزة ، ولكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية.

ونوه  ليبرمان إلى أن نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وانتاج الصواريخ، مضيفا:"  قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب ، وبعد ساعة خرج قادة حماس ورحبوا لهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة" وفق حديثه.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس حكومة الاحتلال لروسيا، اوضح  ليبرمان أن "هذه زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط".

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