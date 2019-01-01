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وزيرة الصحة توقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى (HT1)

الخميس 12 سبتمبر 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة توقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى (HT1)


رام الله / سما /

 وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة مذكرة تفاهم واتفاقية تعاقدية مع نائب رئيس شركة "سوبي" السويدية أولا ساندبورغ لشراء دواء "أورفادين" الخاص بعلاج مرض وراثي نادر يطلق عليه اسم  (HT1).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن 27 مواطناً في الضفة الغربية وقطاع غزة مصابون بهذا المرض الوراثي، فيما يوجد في العالم 1200 حالة فقط.

والمرض أيضي وراثي، علاجه الوحيد دواء "أورفادين" الذي تصنعه شركة "سوبي" السويدية، ويعمل على الحد من مضاعفات المرض.

وحضر التوقيع القنصل السويدي العام جيسيكا الووسون، ومسؤولة التسويق في الشركة لينا رونداهل.

وأشادت وزيرة الصحة بالحكومة السويدية وشركة "سوبي"، والتي قدمت هذا الدواء للمرضى الفلسطينيين على مدار 20 عاماً بشكل مجاني.

وأكدت الكيلة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالسويد، مشيرة إلى أن أوجه التعاون بين وزارة الصحة والحكومة السويدية عديدة مثل التعاون في بناء القدرات وبرامج صحية أخرى.

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