كرينبول: اللاجئون الفلسطينيون موجودون وحقوقهم محمية باللأمم المتحدة

رام الله / سما /

قال المفوض العام لوكالة الاونروا "بيير كرينبول" إنه "من الواضح أننا نشهد في هذه المرحلة نوايا وادعاءات لدى البعض بأن اللاجئين الفلسطينيين غير موجودين، ولكن في الحقيقة هم موجودون وحقوقهم محمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف في حديث للوكالة الرسمية الفلسطينية، خلال زيارته الى العاصمة اللبنانية بيروت، "يجب الاعتراف بأن التفويض الممنوح لوكالة الاونروا جاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن هذا التفويض سيظل محمياً، مطالباً المجتمع الدولي بالدعم الكامل في هذا الصدد".

وتابع: يجب أن نفهم أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق ولقد تكلمنا عن حقوقهم في التعليم وأنها يجب أن تبقى محمية، وأيضا في جميع الاجتماعات التي أجريناها وسنجريها في لبنان.

وتابع "يوجد هنالك حق مهم جداَ وهو حق العمل لحماية وتطوير الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصا في لبنان، لذلك فكل هذه الجهود المستمرة لحماية ومعرفة حقوقهم، وأيضا الحصول على الخدمات التي يستحقونها، لذلك نحتاج الدعم السياسي والمادي من المجتمع الدولي".

وحول العام الدراسي للطلبة الفلسطينيين في مدراس الاونروا، قال كرينبول "تم النداء لفتح جميع مدارس الاونروا في الشرق الاوسط، حيث تم الافتتاح مؤخراً في غزة والضفة الغربية والاردن ولبنان وسنعمل على فتح المدارس في سوريا".

وختم "عندما نطلب النداء للتمويل فهو لهذا لسبب، هو لأجل 530000 طالب موجودون في 700 مدرسة للأونروا في المنطقة. وعندما ترى مثل اليوم في مدرسة اليرموك الشغف والقوة عند الطلاب وبان احلامهم وآمالهم يجب أن تكون محمية وحقهم في التعلم، فلهذا السبب سنضع اقصى طاقاتنا لنحصل على هذا التمويل من المجتمع الدولي و اظن اننا اوضحنا في وقت سابق اهمية هذا الموضوع."