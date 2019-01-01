  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق منزلا في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من الخليل

الخميس 12 سبتمبر 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق منزلا في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من الخليل


الخليل / سما /

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

قال المواطن ياسر أبو مرخية، الذي يقيم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، إن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية ترافقها قوة من جيش الاحتلال قامت بإغلاق و"لحام" الباب الرئيسي المؤدي لمنزل المواطن سامي زاهدة الذي يقع على شارع الشهداء المغلق منذ مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف.

وأكدت مصادر محلية، أن المنزل تعرض للحرق قبل نحو أسبوعين، ومنعت قوات الاحتلال حينها طواقم الإطفاء من الدخول لشارع الشهداء، مما اضطرهم لعمل فتحة في جدار أحد المنازل المجاورة لإطفاء الحريق.

كما أبلغت الإدارة المدنية الإسرائيلية صاحب المنزل بالوصول لمنزله عبره الفتحة التي تم فتحها لإطفاء المنزل، وحذروه من إعادة فتح الباب المحاذي لشارع الشهداء.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اردان

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء!

1

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة