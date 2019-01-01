الاحتلال يغلق منزلا في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من الخليل

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في شارع الشهداء بالبلدة القديمة من مدينة الخليل.

قال المواطن ياسر أبو مرخية، الذي يقيم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، إن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية ترافقها قوة من جيش الاحتلال قامت بإغلاق و"لحام" الباب الرئيسي المؤدي لمنزل المواطن سامي زاهدة الذي يقع على شارع الشهداء المغلق منذ مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف.

وأكدت مصادر محلية، أن المنزل تعرض للحرق قبل نحو أسبوعين، ومنعت قوات الاحتلال حينها طواقم الإطفاء من الدخول لشارع الشهداء، مما اضطرهم لعمل فتحة في جدار أحد المنازل المجاورة لإطفاء الحريق.

كما أبلغت الإدارة المدنية الإسرائيلية صاحب المنزل بالوصول لمنزله عبره الفتحة التي تم فتحها لإطفاء المنزل، وحذروه من إعادة فتح الباب المحاذي لشارع الشهداء.