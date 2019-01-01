  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مرشح للرئاسة في تونس يضرب عن الطعام

الخميس 12 سبتمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح للرئاسة في تونس يضرب عن الطعام


تونس /سما/

أكدت هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، أن الأخير دخل منذ يوم الأربعاء في إضراب عن الطعام بالسجن الذي يقبع فيه بمدينة المرناقية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن القروي، رضا بلحاج، إن موكله يطالب بحقه في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم وإطلاق سراحه.

والقروي هو مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس" وقد وجهت السلطات له ولشقيقه في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، لكن اللجنة الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا على الرغم من توقيفه.

وكان القروي دعي للمشاركة في المناظرة التلفزيونية التي نظمها التلفزيون الحكومي للمرشحين للرئاسة، لكن القضاء التونسي لم يتمكن من إيجاد مخرج يتيح للمرشح الخمسيني المشاركة في المناظرة.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اردان

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء!

1

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة