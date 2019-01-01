هذه هي حقيقة وجود السلطة الوهمي في غور الاردن ..بسام ابو شريف

معلق تلفزيوني اسرائيلي استضافته قناة RT قال: “ان وعود نتنياهو هي وعود انتخابية، لكنها سوف تنفذ لأنه لايوجد من يقف في وجهها، وأضاف انه متأكد من أن واشنطن ستدعم وعود نتنياهو كما فعلت في القدس والجولان”.

أطلق نتن ياهو وعوده ضمن حملته الانتخابية، وفي المقطع الذي تناول فيه ضرورة ترسيم حدود اسرائيل مع مصر وسوريا والاردن، من ناحية اخرى أصدرت حركة فتح بيانا تعد فيه بالمواجهة ان أقدم نتنياهو على هذه الخطوة.

وهدد الرئيس ابو مازن بأنه سيوقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل ان أقدم نتنياهو على ماوعد الناخبين به.

مرة اخرى نقول: ما الذي سيردع اسرائيل؟ ومن سيردعها؟

البيانات والادانات اللفظية تنهال من كل فصيل ومن كل اتجاه، لكن الاحتلال يستخدم القوة العسكرية والبطش والارهاب لخلق أمر واقع سرعان ما يستمر.

في وصف الواقع: –

قال نتن ياهو أن الأغوار وشمال البحر الميت سوف يقعان تحت السيادة الاسرائيلية !!

والسؤال لمن لايعرف: ماهي أوضاع هذه المناطق المذكورة الآن؟

هل تقع تحت سيادة السلطة؟

اريحا عاصمة الأغوار مستباحة رغم أن الاتفاقات تؤكد أنها تحت سيادة السلطة، والسيادة هذه تبدأ عند حاجز شكلي على مدخل اريحا الجنوبي قرب فندق الكازينو، وتنتهي عند معبر “المشروع”، في الطريق لجسر العبور للاردن، وشمالا وشرقا عند مصنع مياه جيريكو.

والأمن الفلسطيني يختفي ويخفي سلاحه عندما تعبر دوريات اسرائيل المتحركة مدينة اريحا من هذين الموقعين، اذ لا تسمح اسرائيل بمرور جنودها عبر حاجز أمني فلسطيني، ويتجول الاسرائيليون في المدينة، ويعتقلون من يشاءون، وتنتهي سيادة السلطة عند الحاجزين.

والأراضي الزراعية الممتدة على طول نهر الاردن، والواقعة بين مشروع العلمي والجسر ممنوعة على الفلسطينيين، أي كافة الأراضي التي شرق الطريق 90، ويستطيع الجميع أن يرى الراضي الفلسطينية المحرمة على أصحابها تتحول الى مزارع وغابات من النخيل ومزارع للخضار على مدى النظر، فاسرائيل تسيطر عليها وتستغلها وتمنع أصحابها من استغلالها، وقد ترى من يشتري المياه المستخرجة من أرضه من المستوطنين الاسرائيليين الذين سلبوها بقوة الجيش الاحتلالي، وتطبق على هذه الأراضي القوانين الاسرائيلية.

واقتطعت اسرائيل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الأغوار “قرب العوجا”، لتحويلها الى ميدان رماية للدبابات والتمرين العسكري، واحتلت كل التلال المحيطة بالأغوار وهي أراض لها أصحابها ومنعت اسرائيل هؤلاء من الاقتراب منها بحجة “موقع عسكري”.

وشمال البحر الميت: –

هل تعرفون أن الفلسطيني ممنوع من الاقتراب من شاطئه على البحر الميت، وأنها تحولت الى منطقة فنادق اسرائيلية يعمل فيها عمال فلسطينيون تحت اشراف اسرائيلي، وأن كل الأراضي الممتدة من شاطئ البحر الميت حتى معاليه ادوميم، هي تحت السيطرة الاسرائيلية ودوريات الأمن والشرطة هناك هي دوريات اسرائيلية، وتمنع هذه المناطق على الأمن والشرطة الفلسطينيين!.

لقد تركت السلطة الأمور تصل الى هذا الحد في رهانها على ترامب، وجاءها الخازوق الصهيوني بيد ترامب وكوشنر، نتن ياهو يتبع سياسة خلق الأمر الواقع وتقادم الأمر الواقع ليصبح هو السائد، فقد ألغى من قاموس اسرائيل بالتعاون مع ترامب الأمم المتحدة وقراراتها ومجلس الأمن وقراراته، ومنع تقادم الأمر الواقع ( رغم أنه لن يكون أبديا )، يبدأ بمنع فرض الأمر الواقع، واذا كان نتن ياهو يتحدث حول غور الاردن وخلق أمر جديد فيه، فان هذا لايعني أنه لم يشرع منذ زمن في السيطرة والتحكم بغور الاردن وفرض أمر واقع لم تتصد له السلطة، فتحول الى تقادم سيضيف له نتن ياهو ماتبقى منه .

التصدي للأمر الواقع يعني الاستناد لقرارات الأمم المتحدة الدولية والقانونية، والتي تعتبر كل ما أقامته اسرائيل من مستوطنات، وكل الأراضي التي صادرتها وكل البيوت التي هدمتها أمور مرفوضة قانونيا وغير مشروعة، وهذا هو أساس مقاومة السلطة لكل حركة الاستيطان الاغتصابية، والمواجهة تتطلب تخطيطا لتحويل التحرك الشعبي المقاوم الى هاجس يومي لدى المستوطنين، ويحولهم الى جزر محاصرة بدلا من أن تحاصر المستوطنات قرى الفلسطينيين واتخاذ موقف حازم وشن مواجهة شعبية عارمة سوف يحدث أثره، اذ سيكون الصفعة التي سوف تهزالاسرائيليين الذين أفقدتهم عنجهيتهم وصلفهم وأحلامهم القدرة على التفكير الا عنصريا واستعماريا طامحين بالكسب المادي غير المشروع، والذي يمتص دماء أهل البلاد .

لايوجد اسرائيلي واحد بعيد عن القلق من المستقبل، ففي داخله يشعر أن لحظة ما قد تأتي ليرى نفسه خائفا لايدري أين المفر، هذا التحرك الشعبي هو الهجوم الدفاعي الذي سيتنامى الى أن يصبح الظاهرة الأساسية للمقاومة تمهيدا لانتقال المقاومة الى مراحل أعلى.

كاتب وسياسي فلسطيني