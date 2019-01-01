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حركة المجاهدين: العقوبات ضد المقاومة ليس لها قيمة

الخميس 12 سبتمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة المجاهدين: العقوبات ضد المقاومة ليس لها قيمة


غزة / سما/

أكد الدكتور سالم عطالله عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية، أن فرض الادارة الأمريكية عقوبات على قيادات من حماس والجهاد وحزب الله اللبناني يؤكد مجدداً أن تلك الادارة لا تعدو كونها تابع ذليل للإرادة الإسرائيلية لتخفيف عن نتنياهو المأزوم والمهزوم.

وقال د. عطالله: "هذه العقوبات انحياز ظالم آخر إلى جانب العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأمتنا واستخفاف بالقوانين الدولية التي كفلت حق المقاومة للشعوب المظلومة ضد المحتلين".

وأضاف: "العقوبات ليس لها قيمة حقيقية، ولن تثني قيادات المقاومة عن القيام بدورهم الجهادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي لقوى الاستكبار العالمي في المنطقة".

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