  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم "الفرعون" صلاح

الخميس 12 سبتمبر 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم "الفرعون" صلاح


مدريد/ وكالات/

ذكر تقرير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز عرضا ضخما بـ 210 ملايين يورو مقابل الحصول على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" المختص بأخبار فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة من داخل النادي، أن ريال مدريد قد يدفع 210 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات صلاح بعد نهاية الموسم الحالي.

وأحدث النجم المصري، ثورة في ملعب "أنفيلد" منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017 لقاء 37 مليون جنيه إسترليني، حيث سجل في موسمه الأول 74 هدفا في 110 مباريات، محطما عدة أرقام قياسية.

وعلى الرغم من أنه لم يكرر أرقامه المذهلة في موسمه الثاني، إلا أن صلاح سجل 27 هدفا في الموسم المنصرم، بينها هدف ثمين في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي توج به ليفربول على حساب توتنهام، بفوزه عليه بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الحرب القادمة في غزة ستستمر لمدة سنتين او ثلاث ويكشف من سيحكمها لاحقا!

قناة عبرية: اطلاق الصواريخ من غزة سيستمر والهدف منها يترواح بين سببين!

الاستخبارات الإسرائيلية جندت شخصية عربية بارزة تنقل معلومات حساسة

العمادي يصدر بيانا توضيحيا حول تصريحاته الاخيرة وهذا ما قاله ..

إسرائيل تتهم الجهاد بإطلاق الصواريخ على أسدود ونتنياهو يهدد بتدمير حكم حماس

استشهاد مقاوم داخل نفق في غزة

قناة عبرية: السعودية اعتقلت قيادات حماس بعد معلومات وصلتها من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اردان

وزير اسرائيلي: وصلنا إلى نقطة حاسمة مع غزة وإسقاط حكم حماس لن يضمن الهدوء!

1

اتصال هاتفي هام بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس.. اليك تفاصيله

واشنطن تعلن عن قيادات سياسية وعسكرية من الجهاد ضمن قائمة الارهاب والحركة ترد

الكشف عن فضيحة: إسرائيل زرعت أجهزة تنصت بمنطقة البيت الأبيض للتجسس على ترامب

النيابة تكشف اسباب وفاة اسراء غريب: لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت في جريمة بشعة