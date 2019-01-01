التعليم العالي وجوال تكرمان أوائل الطلبة المتفوقين في الجامعات والكليات

رام الله/سما/

كرّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة جوال، اليوم، 90 طالب وطالبة من أوائل الطلبة المتفوقين في الجامعات والكليات الفلسطينية، للعام الدراسي 2018 - 2019.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في رام الله، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.اسحاق سدر، ورئيس ديوان الموظفين العام أ. موسى أبو زيد، ود. علي أبو زهري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم، وعدد من رؤساء الجامعات والكليات والشخصيات الرسمية والوطنية، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس قائلاً " يسرنا استمرار التعاون المتواصل بيننا وبين مجموعة الاتصالات الفلسطينية بما يخدم قطاع التعليم الفلسطيني، والذي يعتبر من اهم القطاعات التي تعمل على ضمان مستقبل أفضل لقطاع الشباب وبالتالي لمستقبل الوطن واقتصاده.

وأكد أ.د. أبو مويس على أهمية تشجيع الطلبة وتحفزيهم من خلال تكريمهم على جهودهم وتفوقهم، لما يشكله هذا الدعم من حافز للاستمرار في النجاح في جميع المجالات، وتمهيداً للانخراط في الحياة المهنية والتي تتطلب الطموح والمبادرة والتميز من اجل خلق فرص عمل لهم.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية " نتشرفُ اليومَ بالاحتفالِ بكوكبةٍ جديدةٍ من أبنائنِا وبناتنا الطلبِة المتفوقين وذويهم، والذين انهوا المرحلة الاكاديمية بعد عناء وجهد، ويشرفنا أن نحتفي بهم في كل عام لأنهم فخرُ الوطنِ ومستقبله المشرق". مضيفاً وها نحن وللسنةِ السادسة عشرةَ على التوالي نواصلُ في جوال، دعمَ المتفوقين من أوائل الجامعات والكليات، إيماناً بضرورة تعزيز روح المثابرةِ وتحفيزِ الابداع بين طلبتناِ. واليوم، يسعدنا تقديمِ حاسوبٍ محمولٍ لكل متفوقٍ ومتفوقة تقديراً لاجتهادهم، وبمثابة كلمة شكراً لكلٍ منهم.

وشدد العكر على أهمية استمرارِ الشراكةِ الاستراتيجيةِ مع وزارةِ التعليم العالي والبحث العلمي والتي تواصلُ عملَها الدؤوب على مدار العام من اجل تطويرِ عملية التعليمِ في فلسطين، حيث تم منذ فترة الإعلان عن تقديم 300 منحة لدرجة الدبلوم في التعليم التقني، وذلك انسجاما مع متطلبات سوق العمل وللحد من البطالة.

وجدد العكر التأكيد على أن مجموعة الاتصالات تولي الشبابَ والطلبة اهتماماً خاصاً، سواء في المرحلة المدرسية عبر برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بهم، وكذلك الحال نستمرُ معهم عند دخولهمِ إلى المرحلة الجامعية من خلال المنح الجامعية، وصولاً إلى ما بعد الجامعة من خلالِ مشاريعِ تمكينِ الشبابِ وبرامجِ التدريبِ والتوظيفِ أيضا.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات التقديرية على الطلبة المكرمين وتسليمهم أجهزة حاسوب محمولة مقدمة من شركة جوال؛ وذلك تقديراً لتميزهم وتفوقهم.