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القبض على مطلوبين إثنين وإتلاف 118 مركبة غير قانونية في بيت فجار

الخميس 12 سبتمبر 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوبين إثنين وإتلاف 118 مركبة غير قانونية في بيت فجار


بيت لحم / سما /

 ضبطت الشرطة وبإسناد من الأجهزة الأمنية اليوم 118 مركبة غير قانونية وألقت القبض على شخصين مطلوبين للعدالة وذلك خلال نشاط نفذ في بلدة بيت فجار قضاء محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه استمرارا للنشاط الشرطي الذي يهدف لفرض سيادة القانون والتخلص من المركبات الغير قانونية قامت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي والخدمات الطبية بنشاط في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم حيث تم ضبط 118 مركبة وإتلافها، بالإضافة إلى القبض على شخصين مطلوبين للعدالة من البلدة.

وتهيب الشرطة بالموطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم وحياة الاخرين وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .

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